SENZA STRINGHE: Brucia

I Senza Stringhe propongono un punk intelligente, potremmo dire impegnato se non fosse così abusata questa parola. In questo EP da 6 canzoni la band toscana suona un punk rock onesto, ben prodotto e che a volte si spinge in territori di rock alternativo (emo?) in “Brucia”.

La traccia che dà anche il titolo al disco è la migliore, con il suo dilatarsi fino ad esplodere nell’ottimo ritornello. “Il mio vero nome” in apertura anche convince, mentre le restanti canzoni mi piacciono meno. La qualità dei testi però va considerata, comunque non si tratta di un punk adolescenziale, nel senso negativo del termine. Vengono esplorati argomenti sessuali, sociali, di stretta attualità.

I Senza Stringhe possono quindi sicuramente crescere ed affinare le loro potenzialità che sicuramente ci sono.

Voto: 6,5

Tracklist:

1) Il mio vero nome

2) Tagli

3) Brucia

4) Venere

5) L’inno degli sfigati

6) Il principe in moto da cross