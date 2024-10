Senza una prospettiva: il nuovo singolo degli Streamy Combo

“Senza una prospettiva” è il nuovo singolo degli Streamy Combo, band cagliaritana, che per la prima volta si cimenta con un brano in italiano, mantenendo salda la propria identità punk californiana, ben riconoscibile nel sound.

Il messaggio del pezzo è un invito a non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà della vita, valorizzando la propria autenticità in una società in costante evoluzione e cambiamento.

Il singolo è disponibile dal 14 ottobre su tutte le piattaforme di streaming, accompagnato dal video ufficiale su YouTube.