SEX PISTOLS (con Frank Carter) a Bari!

Una nuova data italiana per il progetto che vede Frank Carter affiancare tre membri storici dei Sex Pistols. Glen Matlock, Paul Cook e Steve Jones saranno in concerto giovedì 25 giugno 2026 all’Oversound Music Festival, presso l’Arena del Levante di Bari.

La band si presenta come Sex Pistols Featuring Frank Carter e continua un percorso iniziato nel 2024, con una serie di concerti che hanno segnato il ritorno dal vivo dei Pistols in una nuova formazione. Dopo le prime date a Londra, il progetto ha toccato festival e palchi internazionali tra Europa, Asia e Australia, arrivando anche alla Royal Albert Hall per un evento benefico legato al Teenage Cancer Trust.

Frank Carter, già noto per il suo lavoro con Gallows e Frank Carter & The Rattlesnakes, si inserisce in una formazione composta da musicisti che hanno scritto una parte fondamentale della storia del punk britannico. La collaborazione è nata in modo informale ed è cresciuta rapidamente fino a diventare un’attività live stabile.

I biglietti per la data di Bari sono già disponibili sui circuiti Ticketone, Vivaticket e Ticketsms. Virgin Radio è la radio ufficiale del concerto.

Sex Pistols Featuring Frank Carter

25 giugno 2026 – Oversound Music Festival

Arena del Levante, Bari

Biglietti

Posto unico: €50 + prevendita

PIT: €70 + prevendita

Info: www.virusconcerti.com