SEX PISTOLS: due nuovi live album fuori tra febbraio, marzo ed aprile

I Sex Pistols hanno annunciato che pubblicheranno due nuovi album live registrati durante il loro tour negli Stati Uniti del 1978.

I live in questione sono stati registrati durante il loro concerto del 10 gennaio al Longhorns Ballroom di Dallas, Texas, e quello del 14 gennaio al Winterland Ballroom di San Francisco, California (che è stato il loro ultimo spettacolo fino alla loro reunion del 1996).

Questi album si uniscono al loro album Live In The USA 1978, precedentemente annunciato (SEX PISTOLS: live album tratto dagli archivi – Punkadeka – Punk web Magazine), che documenta il loro concerto del 5 gennaio al South East Music di Atlanta, Georgia e uscirà il 28 febbraio.

Il live in Texas uscirà il 28 marzo e quello a San Francisco uscirà il 25 aprile.