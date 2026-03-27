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Sex Pistols feat Frank Carter: unica data a Milano

byDeka
27 Marzo 2026
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Hellfire Booking Agency annuncia l’arrivo dei Sex Pistols feat Frank Carter, che si esibiranno per la prima volta con la nuova line-up a Milano, in occasione dell’unica data nel Nord Italia prevista a fine giugno.

La formazione vede Johnny Rotten assente, mentre Glen Matlock, Paul Cook e Steve Jones sono affiancati da Frank Carter (Frank Carter & The Rattlesnakes, Gallows, Pure Love), noto per la sua energia e presenza scenica travolgente. La collaborazione promette un mix di punk storico e adrenalina contemporanea, con il repertorio dei Sex Pistols reinterpretato in chiave attuale.

I Sex Pistols, emersi nei primi anni ’70 come risposta al prog rock e alle produzioni pop, hanno segnato la storia del punk con Never Mind the Bollocks e collaborazioni con figure iconiche come Vivienne Westwood. L’arrivo di Frank Carter segna una nuova fase per la leggendaria band, che continua a influenzare la scena mondiale.

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