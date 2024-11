“Live In The USA 1978″ è il titolo di un live album che i Sex Pistols faranno uscire per Universal Music il prossimo 28 febbraio.

Il live è stato registrato ad Atlanta, ma non è ancora chiaro se si tratta del bootleg uscito anni fa e intitolato “Atlanta 1978” (che potete ascoltare qui sotto) oppure se si tratta di nuovo materiale inedito.