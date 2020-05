SEZIONE RIBALTA: a sorpresa fuori il video di “I Land”

La mitica Sz. Ribalta con la collaborazione di Kattive Maniere rispolvera uno dei propri pezzi e tira fuori un video con testo di I Land, si sa mai che finito sto bordello potremo rivederli su qualche palco.

alberi piegati dal maestrale

sassi sparsi che conoscono la storia

antiche colline che odorano di sbronze

torri di pietra che ti fanno da maestro

i Land è la mia terra

i Land è nel mio cuore

i Land è la nostra forza

sei distesa sul mare che non conosce vento

ferma, zitta, aspettando che vengano a ingozzarsi

tu non puoi parlare

non puoi dire Basta!

il mio amore è fuoco

l’amore non lo paghi coi soldi

i Land è la mia terra

i Land è nel mio cuore

i Land è la nostra forza