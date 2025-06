SHAM69 al Rumagna Unite festival

Una splendida notizia per Rumagna Unite Festival, tra i tanti live previsti, si aggiunge lo show degli storici SHAM 69 che saranno sul palco di Campiano il prossimo 4 Luglio.

Il concerto promette di essere carico di adrenalina, con i classici che hanno definito l’età dell’oro del punk e dell’Oi! britannico.

Nati nel 1975 a Hersham (Surrey) da Jimmy?Pursey e Dave?Parsons, gli Sham?69 si sono imposti con un sound diretto e cori da stadio, diventando una delle band punk più rappresentative del Regno Unito. La band ha raggiunto le classifiche dal 1977 al 1979 con hit indimenticabili come Borstal Breakout, Angels with Dirty Faces, If the Kids Are United e Hurry Up Harry, quest’ultima prima formazione punk a entrare nella Top?10 UK. Dopo lo scioglimento del 1980, Pursey e Parsons hanno ricostituito gli Sham?69 nel 1987 e, nonostante cambi di line?up e controversie interne, la band ha continuato a pubblicare dischi e girare il mondo.

Tra le novità recenti, l’album del 2019 Soapy Water and Mister Marmalade, supportato da una lunga serie di tour, che ha confermato la vitalità di un gruppo che ha superato la soglia dei quarant’anni di carriera musicale attiva

La terza edizione del festival che unisce musica, cibo e solidarietà, si svolgerà dal 2 al 5 luglio a Campiano (RA), ecco la line up aggiornata:

mercoledì 2 luglio:

Mai Dire Goku

The Stronzies

Dj Evil

giovedì 3 luglio:

Dolcenera

Fratelli & Margherita

Stella

Parenti

Silvia Lovicario

venerdì 4 luglio:

Sham 69

New York Ska Jazz Ensemble

Statuto

Principe

The Rowens

Stereocoma

sabato 5 luglio:

Dregen (The Hellacopters e Backyard Babies, a Campiano in versione solista)

Small Jackets

JukeBox 74

LosFuocos

Mad Dogs

Reverso

RUMAGNA UNITE si terrà a Campiano (RA) in via Trava 2

Ingresso Libero

Apertura cancelli ore 18, inizio spettacoli ore 19.