SHANDON, FUORI ORA BEST OF 25 YEARS ON THE ROAD

E’ appena uscito per Indiebox il best of celebrativo dei primi 25 anni di carriera degli Shandon, sia su vinile che in digitale, l’album ripercorre i 25 anni di carriera della band celebrati con versioni di pezzi vecchi e più recenti, completamente ri-registrate.

Essendo gli Shandon tra i capostipiti della tanto celebrata scena punk anni ’90-’00, non poteva mancare una spettacolare lista di ospiti appartenenti a band amiche che negli anni li hanno accompagnati nelle loro scorribande sui palchi di tutta Italia (ed Europa) come Dema (Talco), Davide Toffolo (Tre allegri ragazzi morti), Slackers, Frankie (Rumjacks), Andy (The rock ‘n’ Roll Kamikaze), Nando (Senzabenza), Sam Cooper (The Cloverhearts), Ale (L’Invasione degli Omini Verdi), Alteria, Cippa (Punkreas), Heideroosjes, Ketty Passa, Micky Shöck, Vinx Vanilla Sky, Hub city Stompers , Inspector, Metius S.T.P. Andrea Rock, Shinobi Ninja, da subito entisiasti di poter dare il proprio personale contributo regalando a queste canzoni una nuova linfa vitale.

“25 years on the road” non e’ solo una raccolta, ma e’ una festa tra amici, e’ la celebrazione di una scena che non muore.

Un nuovo ricordo indelebile per chi c’e’ stato e chi ci sara’.

SHANDON BEST OF 25 YEARS ON THE ROAD SU SPOTIFY