SHANDON: oggi nuovo singolo in attesa dell’album e del tour!

Dopo il tour dei 30 anni di carriera, gli SHANDON tornano con un nuovo album e un nuovo tour che attraverserà l’Italia e qualche tappa internazionale.

Il nuovo disco “SOCIAL SUICIDE” sarà disponibile in Vinile e CD dal 9 maggio in Italia verrà pubblicato per GET UP/ SELF e ROXTEADY , In Germania per la storica GROVER Records e in America per la intramontabile DUMP UP records di Chicago.

Il lavoro sarà distribuito ovviamente anche su tutte le piattaforme digitali.

Un album totalmente in Inglese che affronta tematiche personali e che racconta storie di persone conosciute durante il cammino. Questo disco ha un taglio forse più street punk e ska 80 in confronto al passato, se pur rispettando lo stile Shandon.