Shardones News!!!

Nuova Punk Rock Band della Bassa Raggiana nata nel 2023 che dopo un anno di lavoro in sala prove a registrare il primo album “Growing up”. 11 pezzi three chords and power chords. Hanno realizzato anche un video “Drawing back” registrato in sala prove, “omaggiandola”come è giusto che sia, essendo il luogo dove sino nati.

La Band è composta da Korra: vocals & guitar

Bet: bass & corus

Miky: drum

Sono prontissimi per farsi ascoltare live già dal 5 Aprile per il Realise Party dell’Album.

Ascolta l’album su: https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kJ-rxwAJITQ2n02s8AmjMwLQ6BFLZM3d8&si=Iqbel97NNiAZd-3Q