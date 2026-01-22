34K
The Latest

SHARP FEST 2026 sara’ al CSA BARAONDA

byDeka
22 Gennaio 2026
No comments

Nuova location per SHARP FEST MILANO, il 31 gennaio la super festa si terrà al CSA BARAONDA:

MELE MARCE
OSTILE
MAD PAIN
PRODOTTI LOCALI
SCALPO
MINERS
SEMPRE PEGGIO
LUMPEN
IENA
PRETESTO
IL COMPLESSO

Vi aspettano per una serata con igresso 10€ BENEFIT a sostegno del Popolo Palestinese e per la stampa del libro “STA NEL FONDO DEI TUOI OCCHI” libro un albo illustrato sulla notte nera di Milano a cura dell’ass. DAX resisyte

A seguire Dj Set SKA/PUNK/OI! con l’ unico ed inimitabile, l’ ormai Livornese DJ SKAPPE

