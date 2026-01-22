SHARP FEST 2026 sara’ al CSA BARAONDA

Nuova location per SHARP FEST MILANO, il 31 gennaio la super festa si terrà al CSA BARAONDA:
MELE MARCE
OSTILE
MAD PAIN
PRODOTTI LOCALI
SCALPO
MINERS
SEMPRE PEGGIO
LUMPEN
IENA
PRETESTO
IL COMPLESSO
Vi aspettano per una serata con igresso 10€ BENEFIT a sostegno del Popolo Palestinese e per la stampa del libro “STA NEL FONDO DEI TUOI OCCHI” libro un albo illustrato sulla notte nera di Milano a cura dell’ass. DAX resisyte
A seguire Dj Set SKA/PUNK/OI! con l’ unico ed inimitabile, l’ ormai Livornese DJ SKAPPE