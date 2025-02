SHARP FEST vol.1 all’EL PASO OCCUPATO

Nel cuore del porto di Genova, dove ogni giorno si muovono merci da ogni angolo del globo, si nasconde una storia di coraggio e ribellione.

“Fino all’ultimo di noi”, il libro scritto dai lavoratori del CALP – il Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali -, ci porta proprio qui, tra le banchine dove i portuali si oppongono con determinazione al passaggio delle navi cariche di armi, armi che alimentano un ciclo di violenza che sembra non avere fine.

Fermare questo ingranaggio non è semplice. Trattati come terroristi, svegliati all’alba dalle perquisizioni, i portuali non cedono.

La loro resistenza ispira altri lavoratori, in altri porti, che sognano un futuro dove le città portuali non saranno più varchi di morte e distruzione.

Inizio live ore 23.00

Sul palco pasico suoneranno:

Sacro cuore (Bolognina Alcohol Preachers)

https://www.youtube.com/watch?v=MQlem1Xups4 (Bolognina Alcohol Preachers)

17 Incubi (Torino)

https://www.youtube.com/watch?v=GP08ZI5I1_Y (Torino)

– Putiferio (Torino)

A seguire Dj set skinhead reggae di Ramirez e Heidi Rebel fino a mattino.

Ingresso 5 euro benefit c.a.l.p.

El Paso Okkupato via passo buole 47