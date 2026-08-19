Shirime: fuori il primo EP della band romana

Gli Shirime, band romana formata da membri di Locked In e The Hardest Season, hanno pubblicato il loro primo EP, omonimo.

Tre tracce per circa sette minuti di hardcore moderno, che si muove tra le sonorità più classiche del genere e alcune aperture verso territori meno convenzionali. Alla base rimangono però le radici old school, accompagnate da un messaggio politico che fa da filo conduttore all’intero lavoro: “STARVE THE RICH”.

Il sound degli Shirime alterna una componente melodica a un’impronta decisamente più pesante e può interessare chi segue band come Angel Du$t, Spaced, Trapped Under Ice, Backtrack e Turnstile.

L’EP è stato prodotto da Alex Gavazzi (Jet Market, Thousand Oaks, Bedtime for Charlie) e registrato allo Shatterdome Studio di Roma.

Shirime è disponibile in streaming sulle principali piattaforme, ad eccezione di Spotify e Amazon Music, e può essere scaricato gratuitamente tramite Bandcamp.

shirimepov.bandcamp.com