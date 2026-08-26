Shirime: fuori il primo EP omonimo

Gli Shirime, band romana formata da membri di Locked In e The Hardest Season, hanno pubblicato il loro primo EP omonimo.

Tre tracce per circa sette minuti di hardcore moderno, tra sonorità lontane dai canoni del genere e solide radici old school, unite dal messaggio politico “STARVE THE RICH”.

Un sound melodico ma granitico, che potrebbe conquistare i fan di Angel Du$t, Spaced, Trapped Under Ice, Backtrack e Turnstile.

L’EP, prodotto da Alex Gavazzi e registrato allo Shatterdome Studio di Roma, è disponibile sulle principali piattaforme di streaming, esclusi Spotify e Amazon Music, e in download gratuito su Bandcamp.