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Shirime: fuori il primo EP omonimo

byDeka
26 Agosto 2026
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Gli Shirime, band romana formata da membri di Locked In e The Hardest Season, hanno pubblicato il loro primo EP omonimo.

Tre tracce per circa sette minuti di hardcore moderno, tra sonorità lontane dai canoni del genere e solide radici old school, unite dal messaggio politico “STARVE THE RICH”.

Un sound melodico ma granitico, che potrebbe conquistare i fan di Angel Du$t, Spaced, Trapped Under Ice, Backtrack e Turnstile.

L’EP, prodotto da Alex Gavazzi e registrato allo Shatterdome Studio di Roma, è disponibile sulle principali piattaforme di streaming, esclusi Spotify e Amazon Music, e in download gratuito su Bandcamp.

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