Shonan, double tap per la band! Il 6 maggio fuori due singoli nello stesso giorno!!

Da mercoledì 6 maggio gli Shonan, potente trio di Parma che fonde la migliore eredità degli Alkaline Trio a una dose massiccia di Rock’n’Roll, usciranno con ben due singoli: “All I Know” e “I Don’t Wanna Be Here”. Rubando le parole del cantante e figura carismatica Arcu: “Sono due pezzi molto veloci. I Don’t Wanna Be Here è il più veloce che abbiamo mai scritto”. La singolare scelta di fare un “doppio colpo” nasce dalla voglia di ripresentarsi con forza, dato che la band non produceva inediti dal 2024. Non si tratterà però di un semplice “tutto qui”, ma di un assaggio di quello che presto la band produrrà per le nostre orecchie. Le canzoni saranno accompagnate da due video girati in una casa di montagna senza riscaldamento (altra cosa curiosa), disponibili sul canale ufficiale del gruppo.

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