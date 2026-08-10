Shonan: è disponibile Junkies, il terzo capitolo della loro quintologia

Dopo tre mesi dall’ultima uscita tornano gli Shonan e pubblicano il nuovo singolo Junkies a partire, sull’ovunque che ormai tutti conoscete. La band parmigiana torna, per citare loro, “con un inno alle serate intense e alle compagnie storte, dove l’attitudine è il vero filo conduttore”. Gli Shonan con questo brano perseverano con il loro stile misto e ben equilibrato di punk e rock’n’roll sempre di classe. Junkies è il terzo capitolo dei cinque pianificati per il 2026, e segue la recente pubblicazione di I Don’t Wanna be Here e All I Know, anche loro disponibili dove meglio preferite.

Junkies mette l’accento su cosa possa significare per molti di noi il caos, ossia ciò che rende le giornate degne di essere vissute. La condivisione di uno stile di vita, delle passioni, della propria voglia e necessità di esprimersi diventa un punto di incontro. Junkies è un inno alla vita, all’energia, alla voglia di condivisione, diretta senza troppe attese.

Mi piace molto l’immagine che loro danno al brano “… come una serie di diapositive che mostrano qualcosa che, nel bene o nel male, è degno di essere celebrato”

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