Punkadeka festival 2026- MXPX
44K
44K
ISCRIVITI!
The Latest

Shonan: è disponibile Junkies, il terzo capitolo della loro quintologia

bySal Rinella
10 Agosto 2026
No comments

Dopo tre mesi dall’ultima uscita tornano gli Shonan e pubblicano il nuovo singolo Junkies a partire, sull’ovunque che ormai tutti conoscete. La band parmigiana torna, per citare loro, “con un inno alle serate intense e alle compagnie storte, dove l’attitudine è il vero filo conduttore”. Gli Shonan con questo brano perseverano con il loro stile misto e ben equilibrato di punk e rock’n’roll sempre di classe. Junkies è il terzo capitolo dei cinque pianificati per il 2026, e segue la recente pubblicazione di I Don’t Wanna be Here e All I Know, anche loro disponibili dove meglio preferite.

Junkies mette l’accento su cosa possa significare per molti di noi il caos, ossia ciò che rende le giornate degne di essere vissute. La condivisione di uno stile di vita, delle passioni, della propria voglia e necessità di esprimersi diventa un punto di incontro. Junkies è un inno alla vita, all’energia, alla voglia di condivisione, diretta senza troppe attese.

Mi piace molto l’immagine che loro danno al brano “… come una serie di diapositive che mostrano qualcosa che, nel bene o nel male, è degno di essere celebrato”

Contatti & Link: Instagram | Spotify | YouTube | Facebook

MAil: shonanband@gmail.com

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

NØ MAN: hardcore per la Palestina. Nuovo album e primo singolo estratto

byMatteo Paganelli
Next Article

Distruggi La Bassa 2026: foto-report di 3 giorni caldissimi

byPaolo Bianco
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Ago 12
Road to Bay Fest – Dropkick Murphys, Therapy?, Hot Water Music + guests
Viale Pinzon 227, 47814 Igea Marina, Italy
Ago 12
Dropkick Murphys + Therapy? + Hot Water Music ? Beky Bay, Bellaria Igea-Marina (RN)
Beky Bay
Ago 12
Good Riddance + Adolescents ? Festa di Radio Onda D’urto, Brescia
Festa di Radio Onda d'Urto
Ago 14
Lagoon Punk Rock Fest 2026
Parco Ciani
Ago 27
MARGINI FEST 5
58100 Grosseto, Italy
Set 05
Punkadeka Festival 2026 | MxPx | al Circolo Magnolia
Circolo Magnolia
Set 12
BOLOGNINA SKA FEST 2026 | DIMONDI FESTIVAL & FINGER FOOD
Piazza Lucio Dalla, 40100 Bologna, Italy
Set 19
BCR FEST ? Béton Armé (CAN) ? Colonna Infame ? Alvilda ? Azione Diretta ? Tear Up ? & more
Sottotetto SoundClub
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.