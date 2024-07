SHOOT THE WHITE FLAG: fuori oggi l’EP Long Time Fellas

Fuori oggi il nuovo devastante EP degli Shoot the White Flag, andate dai nostri amici di Underground Stars, e ovviamente a goderveli al Distruggi La Bassa!

annunciamo che domani 26/07/2024 uscirà in digitale e in formato fisico esclusivo di USsR il nuovo EP degli Shoot the White Flag, quartetto dedito a un misto di Southern Metal, Hardcore Punk e Hard Rock.Nel corso degli anni hanno suonato a molti concerti e festival della zona condividendo il palco con band italiane e straniere come Nero Di Marte, Stormo, Slander, Face Your Enemy, Game Over, Insanity Alert, Power Trip, Sworn Enemy, H2O.

I nostri 4 sono:

BATTERIA Vincenzo Zairo (Voodoo Highway)

CHITARRA Matteo Bizzarri (Voodoo Highway, Space Carlos)

BASSO Stefano Diegoli (Reinforced Concrete, Pride Of Haka, Rough Touch)

VOCE Christian Bondandini (Reinforced Concrete)

Tornano nel 2024 con “Long Time Fellas”, un EP di 4 brani, registrato a Ferrara presso gli studi di Sonika/Samboela.

Il disco sarà presentato ufficialmente il giorno 27/07/2024 al Distruggi La Bassa a Ferrara.