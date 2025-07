SHUTDOWN: IL GRUPPO HARDCORE DI BROOKLYN IN CONCERTO IN ITALIA

Una serata da non perdere per gli appassionati di hardcore e musica alternativa: i leggendari Shutdown, storica band hardcore newyorkese, arrivano per la prima volta in Italia da protagonisti sul palco del Rock n’ Beer Festival di Valledoria in Sardegna il prossimo 3 agosto per una serata ad INGRESSO GRATUITO.

Formatisi a Brooklyn alla fine del 1994 come un gruppo di adolescenti con una carica e un’energia uniche, gli Shutdown hanno saputo imporsi fin da subito sulla scena hardcore con il loro sound diretto, positivo e senza compromessi. La formazione originale — Mark Scondotto (voce), Steve Della Croce (chitarra), Dion DeNardo (basso) e Jimmy McCormack (batteria) — ha pubblicato negli anni ’90 e nei primi 2000 due album esplosivi: Against All Odds (1998) e Few And Far Between (2000), diventando un punto di riferimento nel panorama hardcore straight edge.

Dopo un lungo periodo di pausa di oltre vent’anni, gli Shutdown sono tornati a sorprendere con l’EP By Your Side (2024), un lavoro che dimostra come la band abbia saputo crescere e maturare senza perdere la stessa intensità e passione giovanile. Le sei tracce dell’EP sono un mix potente di rabbia, speranza e consapevolezza, con testi che parlano di comunità, lotta personale e ottimismo, segnando il ritorno di una delle realtà più sincere e genuine dell’hardcore americano.

“Non ci siamo mai ufficialmente sciolti,” racconta Steve Della Croce, “ma abbiamo preso tempo per riflettere e capire quale direzione dare alla band oggi. By Your Side rappresenta questa nuova fase, in cui siamo più maturi ma sempre fedeli al messaggio positivo che ci ha sempre contraddistinto.”

Il 3 agosto al Rock n’ Beer Festival sarà un’occasione unica per vedere dal vivo una band che ha saputo costruire un legame duraturo con i fan, trascendendo generazioni e scene musicali. Un vero e proprio ritorno alle radici per gli Shutdown, che parlano ancora con forza ai cuori di chi ama l’hardcore con un messaggio di speranza e resilienza.

Di seguito i dettagli dell’evento:

SHUTDOWN

Rock n’ Beer, Valledoria (SS)

INGRESSO GRATUITO



3 agosto 2025