SHV-SHP festeggia i suoi primi 5 anni!

SHV-SHP è una fanzine fotografica nata dalla volontà di dare voce alla fotografia in un ambito in cui è protagonista il suono: i concerti, principalmente hardcore, punk, noise, in ambienti DIY. Il titolo è un tributo “Se Ho Vinto Se Ho Perso”, emblematico disco della band punk Aostana Kina. Il progetto nasce a febbraio 2020 grazie all’incontro di due realtà BiZed Photozines, etichetta di fanzine fotografiche ideata da Matias Biglieri e Michela Zedda, e Inferno Store, negozio di dischi attivo tra il 2018 e il 2021 gestito da Claudia Acciarino e Martina Ronca.

Tutti i volumi nascono grazie alla partecipazione di fotografi e fotografe attivat* attraverso una call aperta, dai pochi requisiti: fotografie in bianco e nero di concerti underground, in spazi preferibilmente autogestiti o comunque legati all’ambito do it yourself.

In questi 5 anni di attività, il lavoro di BiZed (che rilega a mano ogni copia della fanzine) ha iniziato a strutturarsi per aree: regioni geografiche, generi musicali, periodi, tipologie di concerti, dando avvio allo sviluppo di tematiche per ogni volume, e lasciando spazio anche alle parole di alcuni dei protagonisti, attraverso un testo scritto che dal terzo numero accompagna ogni uscita. Gianpiero Capra (bassista, fondatore e compositore dei Kina) è l’autore del brano che chiude il volume in uscita, il sesto, dedicato al Nord Italia.

Dalla prima presentazione di SHV-SHP a fine febbraio 2020, tra le mura e i dischi di Inferno, abbiamo visto correre anni e numeri: di lì a pochissimi giorni la nostra normalità sarebbe stata stravolta dall’isolamento e dalle chiusure legate alla pandemia di Covid-19. Poco prima dell’uscita del volume 2, a gennaio del 2021, la tragica scomparsa di Claudia, fondatrice di Inferno Store e amica insostituibile, ha ridotto allo 0 molte delle nostre convinzioni e molto del nostro mondo.

L’urgenza di ritrovarci, riguardarci e riconoscerci, unita all’affetto di una comunità di fotograf*, band e appassionat*, e alla necessità di mantenere acceso quello spirito che ha sempre animato Claudia, e che sempre la tiene viva in noi, hanno portato alla realizzazione di un volume 3 (dedicato ai concerti senza palco), poi un 4 (Sud Italia), poi un 5 (Centro). E un 6.

5 anni, 6 volumi, 90 autor* tra testi e fotografie, 230 band, quasi 2000 immagini che raccontano i concerti diy in ogni regione d’Italia nell’ultimo quarto di secolo: nel 2025, questo corpus fotografico ha preso una non-forma in “Clàud – 5 anni di call”, opera che verrà esposta per la prima volta in occasione della festa di compleanno di SHV-SHP.

Il 5 aprile ci ritroveremo quindi a Bar Volo per festeggiare, con la presentazione di SHV-SHP vol.6, dedicato al Nord.

Dalle 18 dj set di Chick-A-Boom.

In mostra “Clàud – 5 anni di call”.

Vi aspettiamo, con più cicatrici di prima, ma anche con qualche sorriso in più. Bar Volo: Via Francesco Laparelli, 65, Roma (Tor Pignattara)

