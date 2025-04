Si sciolgono i Chubby and the Gang

Dopo sei anni di carriera, i Chubby and the Gang hanno annunciato ufficialmente il loro scioglimento. Con un breve messaggio diffuso sui social, la band ha dichiarato: “Ogni cane ha il suo giorno, il nostro è arrivato e se n’è andato. Grazie per i bei momenti, scusate per quelli brutti e per questi sei anni fantastici. Chi vi ama davvero? Chubby lo fa.”

La notizia ha sorpreso i fan, dato il successo e l’energia che il gruppo punk londinese aveva portato sulla scena musicale. Chubby Charles, il frontman della band, è noto anche come chitarrista dei Chisel, un’altra formazione che continua a riscuotere consensi.

Al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulle motivazioni della separazione.