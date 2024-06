La cancellazione del tour dei SOIA era giunta come un fulmine a ciel sereno.

Ieri il frontman dei Sick of It All ha spiegato che a causa di una diagnosi per un tumore é costretto a cancellare le date europee.

La redazione di Punkadeka manda un abbraccio virtuale in attesa di tornare a pagare con lui sotto un palco.

Forza Lou!

