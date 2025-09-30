SICK OF IT ALL: Lou Koller torna a lottare

Tristi notizie per la comunità hardcore: Lou Koller, storico cantante dei Sick of It All, ha annunciato che il cancro è tornato.

“È di nuovo punto e a capo, ricomincerò i trattamenti. Cercherò di tenervi aggiornati il più possibile. Grazie per il vostro amore e supporto”, ha scritto Lou sui social.

Da oltre tre decenni, Lou e i Sick of It All rappresentano il cuore pulsante del New York Hardcore.

Con energia, integrità e coerenza, la band è diventata un simbolo mondiale dell’hardcore e dell’underground.

La notizia ha colpito profondamente la scena, ma ha anche acceso una grande catena di solidarietà. Migliaia di fan, musicisti e amici stanno inviando messaggi di incoraggiamento, dimostrando ancora una volta quanto sia forte e unita la community che Lou ha contribuito a costruire.