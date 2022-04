Sick of it All, Madball, Comeback Kid e Spaced: preparatevi!

Siete pronti per la data hardcore dell’estate? Hellfire Booking Agency, in collaborazione con Erocks Production, annuncia Sick of it All, Madball, Comeback Kid e Spaced!

A capitanare una serata all’insegna dell’hardcore più sfrenato e testardo non potevano esserci che i Sick of it All, band seminale dell’intera scena newyorkese. Da gruppetto indipendente a colosso fondamentale per la storia del movimento HC, i Sick of it All saprebbero tener testa a chiunque, distinguendosi perfino al fianco di titani come Helmet e Rancid e mantenendo, a più di trent’anni dalla loro formazione, un approccio e un’energia a dir poco eccezionali. Con collaborazioni con titani come Chuck Ragan (Hot Water Music) e Tim Mcilrath (Rise Against) e produzioni con mostri sacri come Jerry Farley (Lamb of God, Demon Hunter) alle spalle, i Sick of it All mirano dritti al punto, demolendo con un sound irripetibile chiunque gli si contrapponga.

Parte saliente della scena hardcore newyorkese fine Anni ’80, i Madball sono una vera e propria forza della natura. Nati come side project dei leggendari Agnostic Front, cui sono legati da un vero e proprio legame di sangue, i Madball attirano rapidamente l’attenzione di Roadrunner e si conquistano una reputazione da macchina da guerra con dei rilasci micidiali e tour costanti, che trovano apice nell’impressionante «Look My Way». Seguono album, LP ed EP massacranti, che cementeranno anche a decenni di distanza i Madball come un vero e proprio riferimento nel panorama HC.

Al terzo posto troviamo i Comeback Kid, apice dell’hardcore canadese. Da oltre vent’anni, la band coltiva un suono sempre più veloce, furioso e trascinante in grado di far contorcere le viscera a chiunque. Introspettivi quanto irruenti, i Comeback Kid non abbassano il capo di fronte a nulla, pandemia compresa, e rilasciano lo sbalorditivo «Heavy Steps» a fine gennaio, reclutando Gojira e Deez Nuts per due tracce assolutamente formidabili. Dopo la cancellazione del loro tour invernale, tappa italiana compresa, non vediamo l’ora di rifarci.

A chiudere la line up gli Spaced, che si esibiranno per la prima volta in assoluto nel nostro Paese. Vogliamo proprio vedere di che pasta son fatti.

Sick of it All, Madball, Comeback Kid e Spaced faranno a pezzi Milano quest’estate, per una data micidiale che non ha nulla da invidiare a un festival. Non potete perdervela.



08 AGOSTO | CIRCOLO MAGNOLIA, SEGRATE (MI)

Via Circonvallazione Idroscalo 41, 20090 Segrate (MI)

Evento FB: https://www.facebook.com/events/edit/339463741333355/

Biglietti: https://link.dice.fm/Pc7bafca2d6a