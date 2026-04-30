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Signore e signori, i SANTA CANAGLIA!

byMatt Murphys
30 Aprile 2026
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Nome che sento girare da non molto, e che mi ha incuriosito per via dei brutti ceffi che ci suonano, scopro che è uscito il loro primo singolo, che anticipa l’uscita del full length “Novecento”, presto disponibile. Intanto ascoltateli che secondo me ne vedremo delle belle

Bio – SANTA CANAGLIA

La Santa Canaglia nasce nel 2024 ad opera di vecchie facce della scena punk, hardcore e alternative di Roma e Provincia, già attive con band come Gli Ultimi, Plakkaggio HC, Tear Me Down, Kreky & The Asteroids.

La band suona un Punk Rock con influenze varie che vanno dal Rock’n’Roll al Folk alla Country Music. 

Attualmente è fuori il suo primo singolo “Santa Rabbia”, che anticipa “Novecento” un full length di 12 tracce, registrato, mixato e masterizzato all’Hombre Lobo Studio di Roma da Valerio Fisik.

https://www.youtube.com/watch?v=zX5CzUnQ3pA
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