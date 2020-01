Signore e signori: THE NICE GUYS!

Sinceramente ne sento parlare da un po, ma non ho mai approfondito l’argomento perché sono strapieno di ottimi dischi da recensire, fino ad oggi, quando un caro amico mi ha chiesto se li conosco, e da li mi s’è accesa la lampadina perché sto ragazzo ne sa di musica, quindi vi invito, se ancora non li conoscete, ad ascoltarli, di comprare il loro disco e di farvi travolgere dal ritmo di sto pezzo che vi faccio ascoltare qui sotto, che mi pare già una hit!

Qui la loro pagina FB dove trovate anche i vari link per acquistare il disco, cosa che alla scena non fa mai male, spilorci che non siete altro!

Release party fissato per il 5 gennaio coi Dalton al Communia di San Lorenzo (Roma)