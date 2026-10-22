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SINCERE ENGINEER: Probable Claws

byGiulio Dionisi
22 Ottobre 2026
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I Sincere Engineer sono un gruppo di Chicago, con voce femminile, che in un decennio ha fatto solo bei dischi.

Venendo da un Indie alla Pixies, mischiato con un certo tipo di Emo leggero, il sound della band se ascoltate i loro dischi è molto personale.

Gli manca probabilmente il singolo “killer”, ma non è che questo sia necessariamente un problema. Gli Offspring hanno molti singoli ottimi ma molti riempitivi pessimi, ad esempio.

L’album segue il percorso della loro carriera e lo fa con coerenza, con una produzione più incisiva del passato. Ed il risultato è un disco bellissimo, rock alternativo disilluso ma comunque non depresso.

 

Un gruppo anni ’90 come sound, una voce scazzata che mi è sempre piaciuta da morire, probabilmente il vero asso nella manica del gruppo, e una serie di ottime canzoni.

 

 

https://music.youtube.com/watch?v=KDB3d_Gk0mg&si=4WJsiW1UWbr4GKnE

 

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