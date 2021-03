Non potevamo lasciarvi senza una colonna sonora per il giorno di San Patrizio! Ecco raccolte in una playlist quasi 4 ore di pezzi Irish/celtic/punk selezionati dalla redazione di Punkadeka.it.

L’artwork è realizzato da Sofia cookie come per le altre playlist per eventi che trovi sul canale spotify di Punkadeka.it.. Seguici!