Non tutte le band nascono da una canzone: Siouxie & The Skunks sono nati da un film. O forse da un personaggio. Prima ancora che esistesse la band, Glory Hole era una sceneggiatura, un cortometraggio, un esperimento narrativo. Marco, appassionato di cinema, scrisse una storia su Siouxie prima ancora di conoscerla. Lei, attrice e musa inconsapevole, diede volto e corpo a quel personaggio. Da lì, tutto si è trasformato: la trama è diventata canzone, la canzone è diventata videoclip, e il progetto ha preso il nome di Siouxie & the Skunks.

Oggi quel corto, ancora visibile su YouTube, chiude il cerchio: Glory Hole è il brano che conclude Songs About Cuddles, l’album di debutto uscito nel 2024 per Wild Honey Records, ora anche un videoclip inedito che ne rilancia la visione in musica.

Con uno stile viscerale e sincero, Siouxie & the Skunks suonano come se i Ramones avessero fatto un disco con dei ventenni ubriachi in un garage italiano, in preda all’amore, alla rabbia e alla voglia di suonare. Il loro suono è una miscela grezza di punk, melodie taglienti, ballate strazianti e urla catartiche. Songs About Cuddles è un disco che racconta di tenerezze solo all’apparenza: dentro c’è tutta la loro inquietudine, ironia e urgenza espressiva.

Dopo un primo EP autoprodotto, Songs About Girls, che raccontava storie d’amore finite malissimo, la band si è lanciata in un tour senza sosta nei luoghi più improbabili e autentici dello Stivale. Tra tavernette, festival, feste private e case occupate, Siouxie & The Skunks sono diventati una piccola leggenda per chi cerca sudore e verità.

Se volete dare una sbirciatina dal buco, questa estate potrebbe essere la vostra ultima occasione: dopo il tour, la band si ritirerà in studio per lavorare al secondo album.

Avvicinatevi, scaldatevi, ma attenti a non scottarvi.

SCHOOL IS OVER TOUR 2025

21/06 – Brescia, Lumi Bar x Festa della musica

28/06 – Brescia, Magazzino 47 w/ The Cleopatras

05/07 – Scarpizzolo, private party

20/07 – Bergamo, Punk Rock Raduno, Edonè

21/07 – Verona, Cà Bottona, w/ Wine Lips

25/07 – Perarolo, Perarock Festival

26/07 – Palosco, Riloiriver Festival

02/08 – Malegno, Pedena Rock Festival

24/08 – Genova, Flamingo Records Store