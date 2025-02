Six Feet Tall: esce “Limits”

I perugini Six Feet Tall tornano sulle scene con “Limits”, il primo singolo estratto dall’album “Daily Whistle”, in uscita il 21 Marzo 2025 per Mothership Records. Il brano segna un nuovo capitolo nella saga creativa della band e offre un’anticipazione intensa e suggestiva del disco.



Formatisi nel 2016 come trio con Diego Coletti (Cayman the Animal), Federico Mazzoli e Andrea Gentili (Northwoods), i Six Feet Tall hanno pubblicato il loro omonimo EP di debutto per Uà Records nello stesso anno, per poi intraprendere un tour nel Regno Unito nel 2017. Con l’ingresso di Michele Perla (Die Abete) nel 2019, la band ha aggiunto una seconda chitarra e ha pubblicato il secondo lavoro nel 2020 per Mothership Records, Inferno Records e To Lose La Track. Ora, con “Daily Whistle”, consolidano la loro identità musicale senza cambiamenti di lineup e con una maturità artistica ancora più definita.

“Limits” si distingue sin dalle prime prove come un brano capace di emergere con naturalezza rispetto agli altri. La band lo descrive come un pezzo che si è scritto quasi da solo, con un fluire spontaneo e armonioso. Più lento e avvolgente rispetto allo standard dei Six Feet Tall, il pezzo trasmette un’inedita combinazione di malinconia e speranza.

Durante le registrazioni, Vespertina, cantautrice e musicista proveniente dalle stesse aree (non solo geografiche) della band, si è trovata in studio e, canticchiando spontaneamente il ritornello del brano, ha dato vita a una collaborazione inaspettata. Senza esitazione, i Six Feet Tall le ha chiesto di registrarlo sul momento, ottenendo un risultato sorprendente: la sua voce aggiunge una dolcezza e un fascino nuovi al sound della band, fondendosi in maniera perfetta con quella di Diego Coletti.

Il videoclip di “Limits”, diretto da Andrea Frenguelli, segue un approccio anti-narrativo e “anti-glamour”, lontano da ogni retorica e rappresentazione idealizzata della band. I Six Feet Tall hanno voluto raccontare la bellezza poetica della periferia, delle sue architetture e delle vite quotidiane che la abitano, senza cadere in stereotipi o estetiche forzate.

La scelta di non comparire nel video è stata dettata sia dalla coerenza artistica del progetto che da una sincera mancanza di interesse nel mettersi in scena. La band stessa ammette con ironia: “Ok, sinceri: non ne avevamo voglia.”

Il video di “Limits” è stato diretto da Andrea Frenguelli, con la partecipazione vocale di Vespertina. L’artwork della copertina è stato curato da Alessio Marchetti dei Rope, mentre le foto della band portano la firma di Anja Capocci.

“Limits” è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 21 Febbraio e il video è online sul canale ufficiale della band. Il viaggio verso “Daily Whistle” è appena iniziato.