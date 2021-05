SIX IMPOSSIBLE THINGS: “Sometimes You Fall Asleep in Front of Me” Ep

Secondo ep per il duo lodigiano Six Impossible Things: dopo “I Tried To Run Away From Here” del 2019 ecco “Sometimes You Fall Asleep in Front of Me”, uscito per Tarzan Music Records il 5 febbraio scorso.

L’ep si forma di 5 pezzi e, dopo l’intro iniziale 1:09 ecco subito quello che preferisco e che prende il nome di ithinkithinktoomuch, traccia malinconica nella quale arrangiamenti di piano e di chitarra acustica fanno da sfondo a struggenti linee vocali della songwriter Nicky Fodritto. Le atmosfere non cambiano in Me, all’interno della quale spicca il duetto vocale che va ad accompagnarsi ad atmosfere tristi e malinconiche in pieno emo-style. C’è spazio anche per la strumentale …It Seems Like You Perpetually Live in a Beautiful Dream (esiste titolo più emo di questo?), mentre nella conclusiva Control gli arrangiamenti di piano si prendono la scena e affiancano le melodie vocali della songwriter che sembra prenderci per mano e accompagnarci alla fine di un ep maturo e sicuramente introspettivo.

Sarei ipocrita se dicessi che “Sometimes You Fall Asleep in Front of Me” rappresenti un album che rispecchi i miei gusti musicali, il mio mondo è decisamente lontano dal sound dei Six Impossible Things: questo però non significa che l’ep in questione non meriti la nostra attenzione, anzi mi sento di consigliarlo a tutti per passare una ventina di minuti assorbiti nei vostri pensieri.

Tracklist:

01:09

ithinkithinktoomuch

…It Seems Like You Perpetually Live in a Beautiful Dream

Me

Control