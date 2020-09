SKA AGAINST RACISM: compilation contro il razzismo

Mai come in questo periodo c’è bisogno di alzare la voce contro la piaga del razzismo che, purtroppo, si sta sempre più allargando oltre i nostri confini nazionali ma non solo.

I ragazzi di Asian Man Records, Ska Punk Daily e Bad Time Records hanno ideato una compilation benefit proprio per contrastare il fenomeno del razzismo: bands come Less Than Jake, Big D And The Kids Table, Interrupters, Tim Armstrong & Jesse Michaels, Mustard Plug, Hepcat, The Planet Smashers e The Suicide Machines hanno donato pezzi rari o mai stampati su disco che andranno a supportare le associazioni The Movement for Black Lives, The NAACP Legal Defense Fund, The Alpha Institute, The Conscious Kid, e Black Girls Code.

Il doppio vinile uscirà a Novembre, ma è già andato sold out, mentre il download digitale è partito lo scorso 4 Settembre.

Vi invitiamo comunque a visitare i siti delle etichette sopracitate per eventuali ristampe o copie digitali.

https://badtimerecords.bandcamp.com/album/ska-against-racism