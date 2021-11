Ska-P: tutti all’AMA Festival!

Ora che le restrizioni si stanno finalmente allentando e i festival tornano pian piano l’ordine del giorno, Hellfire Booking Agency e AMA Music Festival sono felici di annunciare gli Ska-P!



I colossi spagnoli Ska-P, la cui musica ska-punk ha conquistato critici e ascoltatori di ogni genere in occasione di oltre venticinque anni di carriera, torneranno a infiammare il palco dell’AMA Festival il prossimo agosto, portando con sé successi straordinari come «El Vals del Obrero», «Mis Colegas» e «Legalización» e una presenza scenica a dir poco travolgente.



Non solo: a rendere ancora più eccezionale quella che si prospetta già una serata stratosferica sarà la stessa location, uno dei tre eventi eco-sostenibili più importanti d’Italia. La collaborazione di AMA Festival con charities come Sea Shepherd, oltre che alle numerose iniziative di legate alla difesa del territorio e dei diritti umani, è la cornice perfetta per una band come gli Ska-P, che nell’essere socialmente e politicamente impegnati crede veramente.



Gli Ska-P saranno dei nostri all’AMA Festival questo agosto. Non mancate.



25 AGOSTO 2022 | AMA FESTIVAL, BASSANO DEL GRAPPA



Prevendite live su https://www.ticketmaster.it/artist/ska-p-biglietti/35780 e https://www.ticketone.it/artist/ska-p/