SKASSAPUNKA: Aldo Chiama Ancora

Un disco che nasce da una necessità, la necessità di celebrare gli 80 della liberazione dal nazifascismo, “Aldo chiama ancora”, che richiama la celebre frase “Aldo dice 26X1”, è un concept album sulla resistenza e sulla vita partigiana, e chi lo racconta sa bene come affrontare l’argomento, perché gi Skassapunka li conosco da anni e per quanto mi riguarda sono tra i gruppi più credibili e preparati per parlare di questi argomenti, e da come hanno scritto questo disco si sente che vogliono che fluisca tutto il loro amore per la libertà e per chi è morto per donarcela, hanno sempre avuto una gran penna e anche qui non troviamo slogan preconfezionati, ma testi pensati, sudati, scritti con infinita gratitudine.

Tanti gli ospiti di riguardo, da Dema ed i Talco che aprono la bellissima quanto insolita track acustica ai MCR, dagli RFC alla Casa Del Vento, fino all’emozionante assolo di voce di Karolina Koycheva, questo disco trasuda resistenza e da la sensazione che nulla di ciò che è stato fatto per noi è stato buttato al vento, poi va beh mi pare superfluo dire quanto ormai gli Skassapunka siano dei musicisti affermati, tutto il disco gira d favola, dai fiati alla sezione ritmica, forte e potente quando si vola in levare, e dolce e carico di pathos quando occorre, arrangiamenti sublimi e piccole accortezze che fanno diventare grande un disco.

Molto bello anche il vestito, semplice e di grande effetto, mette subito in chiaro a cosa si sta andando incontro grazie alle preziose grafiche di Lucy Soledad Art.

Prodotto da Adelante Records, registrato e mixato da Mattia Bertani, master di Mirko Ferrara presso il Vaimirko Studio.

tracklist:

01A. un’idea (feat. Talco)

02A. fuochi sulla montagna (feat. Casa Del Vento)

03A. parla il colonnello Aureliano Buendia

04A. il ballo di Aureliano (feat. Modena City Ramblers)

01B. Aldo chiama ancora (feat. Brigata Banditen, Casa Del Vento, MCR, RFC, Talco)

02B. she’s still singing (Katyusha) alla voce Karolina Koycheva

03B. fischia il vento (feat. Brigata Banditen)

04B. she’s still playing (Bella Ciao Carillon Version)