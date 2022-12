SKASSAPUNKA: fuori il video DOPOLAVORO

MA CHE FIGATA DI PEZZO, MA CHE FIGATA DI VIDEO, MA CHE FIGATA GLI SKASSAPUNKA!!

Con monkey man nel cuore, gli Skassapunka ci hanno regalato per Natale un bel video tutto da ballare, perché come mi disse qualcuno un annetto fa “se fai ska e non balla nessuno, forse hai sbagliato genere”. Enjoy!

“Dopolavoro” – Skassapunka (2022).

Video production: Macedonia Film.

Recorded and mixed by Mattia Bertani (Let’s Burn prod&booking).

Mastered by Davide Donghi (D.G.G.M. Studio).

Thank to “Locanda al 5” in Lainate (MI) for the venue.