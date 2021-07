SKASSAPUNKA: fuori il video “UNITED WE STAND”

Fuori il video dei nostri amici Skassapunka, sonorità ben diverse sa quelle a cui ci hanno abituati, ma ovviamente rimane granitica l’attitudine di questi ragazzi che ci fanno tanto ballare, a sto giro col bicchiere in mano. Enjoy!

Siamo uno, siamo mille. Conosciamo bene questa realtà, noi che siamo abituati a stare dalla parte degli esclusi e degli emarginati perché ci battiamo per un mondo diverso, un mondo di uguaglianza e libertà. Molte volte ci siamo sentiti da soli e impotenti in questa lotta quotidiana e questo porta molti a rinunciare, a mollare, a dire che in fondo non ne vale la pena. Eppure noi sappiamo che finché ci sarà anche solo un compagno o una compagna che da qualche parte nel mondo si batte per le nostre stesse ragioni, allora varrà sempre la pena lottare. Una singola voce diventa un coro, un coro che all’unisono scandisce un principio fondamentale: UNITI SI VINCE! È tempo di far risuonare le nostre voci, per dimostrare che c’è ancora qualcosa per cui lottare e qualcuno che è disposto a farlo. Allora, anche la singola azione diventa risonanza di molti altri gesti ed è come se ognuno fosse al fianco dell’altro, condividendone non solo gli ideali ma anche la sorte. Siamo uno, siamo mille. E saremo anche di più.