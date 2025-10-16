SKINHEADS, sabato a Milano: YOUNGANG, FUORICONTROLLO, GUASTAFESTE (reloaded)

Sabato 18 ottobre, il Ponte della Ghisolfa di Milano si prepara a una serata all’insegna dell’Oi! più autentico e senza compromessi, organizzata da Oi! Senza Pietà in collaborazione con il circolo e dedicata al compleanno del Dottor Bugliani. In programma, una vera e propria esplosione di “Alcolation, Titillation, Poghescion e Cantantescion”, direttamente dai gloriosi anni ’90.
Sul palco saliranno tre nomi storici della scena:
-
Youngang (Torino Oi!), nati nel 1994 e autori di un Oi! melodico che ha segnato generazioni di punx e skins. I loro concerti sono sempre più rari, e il ritorno a Milano è un evento da non perdere.
-
Fuori Controllo (Torino Oi!), attivi dal 1991 e portabandiera dell’Oi! sabaudo, con all’attivo dischi pubblicati da Helen of Oi! e la partecipazione alla leggendaria compilation Oi! Against Silvio. Dopo anni di silenzio, sono tornati per far tremare i palchi d’Italia.
-
Guastafeste , storica band lombarda riunitasi dopo oltre vent’anni, pronta a riportare sul palco l’irriverenza e la rabbia dei loro giorni migliori.
Apertura porte alle 21:00, inizio live alle 21:45.
Ingresso: 7 euro, per sostenere le band.
Una serata di pura energia e spirito working class: il vero Oi! torna a farsi sentire sotto il cielo di Milano.