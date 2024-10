SKLEM: fuori “Lusso Calma e Voluttà”, il primo di sei nuovi singoli!

Esce oggi il nuovo singolo degli Sklem, band alternative di Varese, nata nel 2007 e con all’attivo ormai: un album, due EP e 4 singoli, pubblicati in questi anni.

“Lusso Calma e Voluttà” è il primo pezzo che apre una sequenza di pubblicazione di 6 nuovi singoli inediti: sarà interessante ascoltare i lavori di questa band, considerate le influenze iniziali molto legate al panorama del punk italiano (e a tratti internazionale) via via arricchite nel tempo, contaminate da diversi generi e stili.

Si parla in questo caso di un’evoluzione del progetto “difficile da incasellare”, che può trovare definizione solo nel termine “alternative”, considerando le influenze di rap e metal presenti nei nuovi lavori.

Cosa aspettarci da questo singolo? Le parole della band:

“Il titolo Lusso Calma e Voluttà è una citazione tratta dalla poesia Invito al viaggio di Charles Baudelaire. Il linguaggio è diretto e crudo in contrapposizione al messaggio che veicola. La canzone vuole portare a chiedersi se la vita che viviamo è davvero quella che vogliamo. Parla di riscatto sociale, non fatto di oggetti da comprare ma del godere delle piccole cose, quelle che davvero contano. La vita frenenetica in cui i più sono immersi tante volte distoglie lo sguardo da ciò che davvero conta. Questo brano vuole essere un invito a dare la priorità a ciò che rende le persone la versione migliore di sé stessi e a godere delle piccole cose che spesso risultano essere la parte migliore della vita, al di là della mania di possedere oggetti e di apparire”.

