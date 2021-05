La FOAD Records in collaborazione con Tube Records presentano: SKRUIGNERS “Grazie di tutto” e “Finalmente vi odio davvero” per la prima volta in LP.

Edizioni limitate a 300 copie in vinile colorato a 180 grammi.

Due pietre miliari dell’HC Italiano.

Preordini a partire da settimana prossima su www.scareystore.com