SLACKRR: il nuovo singolo Never Forget

La band britannica pop-punk SLACKRR, composta da Scotty, Cait e Louis, annuncia l’uscita del nuovo singolo Never Forget, disponibile dal 4 aprile 2025 via SBÄM Records. Dopo il recente tour in Germania a gennaio, il gruppo tornerà nuovamente in Europa durante l’estate per una serie di concerti.

Never Forget è un brano che racconta l’importanza di ricordare le proprie origini e il percorso che ha portato una persona a diventare ciò che è oggi. “Indipendentemente dalle difficoltà affrontate, ciò che conta è come siamo riusciti a superarle”, spiega Scotty, voce della band. Il brano farà parte del prossimo album di SLACKRR, in uscita nell’estate del 2025.

SLACKRR si è affermata come una delle realtà più dinamiche della scena pop-punk, con oltre 700 concerti tra Regno Unito, USA ed Europa, tre album all’attivo e riconoscimenti da parte di importanti media musicali come Kerrang! e Rock Sound. La loro musica è stata anche inclusa in un videogioco per PlayStation 5 e la band ha calcato palchi prestigiosi come il Rebellion Festival, l’Isle of Wight Festival e The Fest in Florida.

Never Forget sarà disponibile dal 4 aprile su tutte le piattaforme digitali.