SLAM DUNK FESTIVAL ITALY 2025: LINE UP COMPLETATA

LUNEDì 2 GIUGNO 2025

CARROPONTE – SESTO SAN GIOVANNI (MI)

DUE PALCHI

TANTISSIME BAND PER UN GIORNO SPECIALE

A DAY TO REMEMBER(*) – NEW FOUND GLORY – NECK DEEP – LANDMVRKS – THE USED – THE ATARIS – ZEBRAHEAD – CASKETS – STAIN THE CANVAS – HOPSYDIAN

(*) in collaborazione con Hellfire Booking Agency

Biglietti per il festival e per l’after party in vendita su Ticketmaster.

A distanza di due anni dalla prima, acclamata edizione, torna in Italia lo Slam Dunk Festival!

Il 2 Giugno 2025 il festival itinerante sbarcherà di nuovo nel Bel Paese, questa volta al Carroponte di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano.

Un giorno di musica, due palchi e dieci band, questo è Slam Dunk Festival 2025

Questa edizione 2025 è frutto della rinnovata collaborazione tra Slam Dunk Festival UK e Hub Music Factory, che nella sua prima edizione con Sum 41, The Offspring e Rancid tra gli headliner ha visto oltre trentamila spettatori assistere ai tre giorni di un festival vero e proprio – “Nel 2023 un vero festival rock è sbarcato in Italia, dove non era mai stato fatto un festival di quel genere e di quella qualità.” – afferma Alex Fabbro di Hub Music Factory – “nella prima edizione il successo è stato importante, con un pubblico di appassionati arrivato da tutta Europa e persino da oltreoceano, il 2025 sarà di nuovo uno spettacolo!”

SLAM DUNK FESTIVAL ITALY 2025 – LE BAND SUL PALCO PRINCIPALE

A DAY TO REMEMBER(*)

Gli A Day To Remember saranno gli headliner dell’edizione italiana dello Slam Dunk.

La band capitanata da Jeremy McKinnon è uno dei gruppi più influenti nel panorama metalcore/pop punk; durante la loro lunga carriera hanno venduto oltre un milione di dischi, ottenuto più di 800 milioni di stream su Spotify, 500 milioni di visualizzazioni su YouTube, vinto dischi d’oro e conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo.

Tornano in Italia per lo Slam Dunk Festival a distanza di 8 anni dall’ultima volta da headliner nel nostro Paese, data in cui presenteranno per la prima volta al pubblico italiano i brani estratti dall’ultimo album ‘You’re Welcome’. Non mancheranno in scaletta hit del passato come ‘The Downfall Of Us All’, ‘All I Want’ e ‘If It Means A Lot To You’.

(*) in collaborazione con Hellfire Booking Agency.

NEW FOUND GLORY

In line-up anche New Found Glory, leggende del pop punk che tornano in Italia a distanza di undici anni dal loro ultimo concerto a Milano. Quando i New Found Glory ebbero un successo planetario con l’uscita del loro terzo album, “Sticks & Stones” del 2002, erano i più importanti rappresentanti del genere pop-punk grazie a un mix inimitabile di punk-rock, energia hardcore e linee melodiche segnanti. Vent’anni fa, nel 2004, il disco “Catalyst” definì per sempre la “leggenda” dei New Found Glory, non solo come una delle band pop-punk più influenti di sempre, ma anche come una band pronta per il salto nel mainstream. Con quel disco, dal sound più potente, meno dolce e pop, divennero più popolari che mai ritagliandosi così uno spazio (tuttora da loro occupato) unico nel mercato musicale per gli anni a venire.

Ancora oggi, i New Found Glory rimangono una delle band più amate della scena e, finalmente, nel 2025 ritornano in Italia!

NECK DEEP

Vecchia conoscenza del pubblico italiano, i Neck Deep tornano in Italia per confermarsi tra i principali esponenti del pop punk moderno. Già sul palco del Bay Fest lo scorso anno, la band pop punk gallese ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo. L’ultimo, ‘Neck Deep’ pubblicato a gennaio 2024 per Hopeless Records, li ha portati in tour in giro per il mondo per oltre un anno. Dal ritmo incalzante di ‘Dumbstruck, Dumbf*ck’ e l’intensità travolgente di ‘Sort Yourself Out’, all’introspezione poetica di ‘They Don’t Mean To (But They Do)’, ‘Neck Deep’ è un album che vanta una canzone per quasi ogni occasione.

LANDMVRKS

Potrebbero essere a tutti gli effetti la sorpresa di questa edizione di Slam Dunk: nati a Marsiglia, negli corso degli anni sono stati in grado di creare uno spazio sonoro unico nel panorama metalcore.

Nel 2016, i LANDMVRKS hanno pubblicato il loro album di debutto autoprodotto “Hollow”, che presentava una nuova miscela di metalcore moderno con riff hardcore e ritornelli accattivanti.

Negli anni a seguire è stato un continuo crescendo, con una fanbase sempre più affezionata dalla loro intensa energia sia live che su disco.

Dopo aver firmato con Arising Empire nel 2018, la band ha prodotto un secondo album più maturo, che incorpora influenze hardcore e punk-rock anni ’90.

Nel 2021 l’uscita del disco “Lost in the Waves” ha consacrato definitivamente la band francese: nell’album si possono trovare, infatti, diverse influenze con un tappeto musicale metalcore che viene miscelato ai suoni più hardcore, del pop-heavy e persino dell’hip hop grazie soprattutto all’incredibile capacità vocale del cantante Floren Salfati.



THE USED

The Used sono una rock band americana di Orem, nello Utah. Da tutti riconosciuti per il loro sound estremamente versatile che comprende moltissimi generi, tra cui post-hardcore e alternative rock, loro amano catalogarsi in maniera così specifica: “Siamo una rock band. È tutto ciò che siamo sempre stati.”

Allo Slam Dunk Italy 2025 celebreranno i 25 anni di attività dalla loro fondazione.

HOPSYDIAN

A chiudere la line up del palco principale, gli Hopsydian, saranno loro a rappresentare l’Italia sul palco principale del festival.

Sono una band dalle mille sfaccettature, che propone un interessante modern-metal che fonde melodie iconiche con voci accattivanti e all’avanguardia, molti definiscono il loro sound “una fusione di profondità emotiva con riff aggressivi e sezioni ritmiche incisive”. A Slam Dunk presenteranno il loro debut album “Words Unsaid”.



SLAM DUNK FESTIVAL ITALY 2025 – LE BAND SUL SECONDO PALCO

CASKETS

Tra i protagonisti del second stage ci saranno senza dubbio gli inglesi Caskets con la loro proposta di post-hardcore alternative-metal.

Molti dei loro – crescenti – fans li vedono come “una band metalcore senza urla”, con la loro sezione ritimica di chitarra e batteria che ha dei forti accenti metalcore. A Milano presenteranno il loro recente disco “Reflections”, seguito del loro album d’esordio “Lost Souls” (con oltre 90 milioni di streaming), dove si possono ascoltare diverse influenze della band che sfociano fino all’elettronica.

THE ATARIS

Considerati da molti come tra le band più influenti del pop-punk mondiale, The Ataris hanno raggiunto il successo a cavallo degli anni 2000 grazie soprattutto alla cover in versione punk del classico anni ’80 ‘Boys of Summer’ contenuto nell’album del 2003 “So Long, Astoria” con il quale hanno vinto il disco d’oro.

Dopo il tour dello scorso anno per il ventennale di questo album rimasto negli annali, The Ataris ritornano in Europa nel bill dello Slam Dunk Festival.

ZEBRAHEAD

Gli Zebrahead erano già presenti nel bill dell’edizione italiana 2023.

La band rapcore di Orange County è attiva da più di 20 anni, con una dozzina di album in studio, oltre due milioni di dischi venduti dal 1995 a oggi, e addirittura una nomination ai Grammy per una collaborazione con i Motorhead. Gli Zebrahead hanno una incredibile miscela di punk, hip hop e alternative rock che li porta ad essere in assoluto una delle band più divertenti ed esaltanti in questo Slam Dunk Italy 2025.

STAIN THE CANVAS

Agli Stain The Canvas invece il compito di rappresentare l’Italia sul second stage con la loro potentissima proposta musicale.

La band metal di Ancona è balzata alla notorietà internazionale grazie alla loro idea musicale che ha letteralmente lasciato il segno in Europa e negli Stati Uniti. La loro proposta è una miscela molto attuale di dark e metal attualizzati dagli anni 2000.

Tutto pronto quindi per Slam Dunk Festival 2025, un’unica, imperdibile giornata-evento fitta di concerti, con due palchi, tantissimi artisti già confermati e un afterparty per chiudere in bellezza la giornata.

Di seguito i dettagli del festival:

SLAM DUNK FESTIVAL ITALY 2025 con

A DAY TO REMEMBER(*) – NEW FOUND GLORY – NECK DEEP – LANDMVRKS – THE USED – THE ATARIS – ZEBRAHEAD – CASKETS – STAIN THE CANVAS – HOPSYDIAN

2 GIUGNO 2025 – CARROPONTE, SESTO SAN GIOVANNI (MI)

AFTER PARTY con

SLAM DUNK DJS (UK) vs EMOSUCKS DJS (IT)

2 GIUGNO 2025 – dalle 23.00

CARRO SOCIAL CLUB, SESTO SAN GIOVANNI (MI)

Biglietti per il festival e per l’after party in vendita su Ticketmaster.

Per maggiori informazioni: www.slamdunkfestival.com/italy

Virgin Radio è la radio ufficiale del festival.

Rock Hard Italia, Metalitalia, Punkadeka e TeamWorld sono media partner ufficiali del festival.