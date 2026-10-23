Giugno si conferma ancora una volta il momento pi ù caldo per la musica alternative nel nostro Paese: nel 2027 lo Slam Dunk Festival Italy è pronto a fare il suo grande ritorno con un ’ altra straordinaria edizione.

Nato nel Regno Unito e ormai radicato come caposaldo per la scena internazionale e giunto in Italia grazie alla sinergia tra Slam Dunk Festival UK e Hub Music Factory, l ’ evento continua a riunire generazioni diverse di appassionati della musica e della cultura alternative.

L ’ edizione 2027, la quarta nella penisola, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia nel Bel Paese. L ’ appuntamento è fissato per l ’ 11 giugno nella suggestiva cornice del Kozel Carroponte di Sesto San Giovanni , alle porte di Milano , arena che ha gi à accolto il festival nel 2025. Per l ’ anno prossimo, Slam Dunk punta tutto su un ’ attitudine viscerale: un ’ unica, intensa giornata dominata da sonorit à punk e un imperdibile afterparty per chiudere la festa in bellezza.

SLAM DUNK FESTIVAL ITALY 2027 – LE BAND

SIMPLE PLAN

Headliner dell ’ edizione italiana saranno i Simple Plan , band icona della scena pop-punk del nuovo millennio. L’annuncio della loro presenza allo Slam Dunk 2027 arriva in un momento di enorme entusiasmo per il gruppo : i Simple Plan sono infatti attesi domani, 24 ottobre , sul palco dell’ Alcatraz di Milano per uno show completamente sold out da mesi . Un ’ ennesima dimostrazione del legame viscerale che unisce la band canadese ai fan italiani, pronti a ritrovarli poi nell’estate 2027 in dimensione open air.

Formatisi a Montreal nel 1999, i Simple Plan hanno venduto oltre 10 milioni di album in tutto il mondo, conquistato diversi Juno Awards e firmato inni generazionali come “ Welcome to My Life ” , “ I ’ d Do Anything ” e la sigla cult “ What ’ s New Scooby-Doo? ” . La loro rilevanza globale, che li ha visti esibirsi persino ai Giochi Olimpici Invernali del 2010 , ha attraversato le generazioni, come dimostra il fenomeno virale della sfida #ImJustAKid su TikTok: una tendenza da oltre 3,4 milioni di video che ha coinvolto star del calibro di Ed Sheeran, Hilary Duff, Usher e le sorelle Williams.

La loro carriera venticinquennale è stata recentemente celebrata nel documentario Prime Video Simple Plan: The Kids in the Crowd (diretto da Didier Charette e prodotto da Sphere Media), arricchito da testimonianze di giganti della scena come Mark Hoppus (Blink-182) , Avril Lavigne , Dexter Holland e Noodles (The Offspring) e Fat Mike (NOFX) , e dall ’ omonima antologia discografica che raccoglie i loro successi, i brani amati dai fan, demo inedite e la nuova canzone “ Nothing Changes ” , seguita dal grande tour nordamericano Bigger Than You Think! .

THE INTERRUPTERS

Grande ritorno in Italia dopo quattro anni di assenza di The Interrupters , una delle realt à pi ù travolgenti ed emblematiche dello ska-punk e della musica alternativa mondiale, guidata dalla carismatica voce di Aimee Interrupter e dall’energia dei fratelli Bivona . La band californiana far à il suo attesissimo ritorno sulla penisola dopo il concerto infuocato del il 20 giugno 2023 all’Alcatraz di Milano. Un appuntamento imperdibile per i fan italiani, che finalmente potranno riabbracciare dal vivo la carica esplosiva della formazione di Los Angeles in una cornice open air.

Il loro ritorno sul palco coincide con un capitolo discografico del tutto nuovo. Dopo ben quattro anni dall’uscita di In the Wild (2022), la band ha finalmente spezzato il silenzio pubblicando il nuovo travolgente singolo “ Warrior Spirit ” . Prodotto dal leggendario Tim Armstrong dei Rancid con la co-produzione di T ravis Barker (Blink-182) e Brett Gurewitz (Bad Religion) , il brano è un vero e proprio inno alla resilienza e anticipa il loro quinto attesissimo album in studio, la cui uscita è prevista per i primi mesi del 2027 per la storica etichetta Hellcat/Epitaph Records.

Con alle spalle successi planetari come Gave You Everything e il singolo platino “ She’s Kerosene ” , oltre a tour condivisi con pesi massimi del calibro di Green Day e Rancid , i The Interrupters arrivano allo Slam Dunk Festival Italy 2027 con uno show tiratissimo e con tutta probabilità, con un nuovo disco in uscita a ridosso del festival.

BILLY TALENT

Tra le formazioni pi ù acclamate e incisive del panorama alternative rock e punk canadese, i Billy Talent faranno il loro trionfale ritorno in Italia per la prima volta dall’indimenticabile esibizione tenutasi proprio allo Slam Dunk Festival Italy nel 2023 . Guidata dall’inconfondibile voce di Ben Kowalewicz e dal riffing affilato di Ian D’Sa , la band di Mississauga è pronta a riaccendere la carica e l’adrenalina che da oltre venticinque anni contraddistinguono i loro memorabili show dal vivo.

Con una discografia costellata da inni generazionali come “ Fallen Leaves ” , “ Red Flag ” , “ Try Honesty ” e “ Rusted from the Rain ” , i Billy Talent rappresentano una delle conferme pi ù prestigiose dell’edizione 2027. L’appuntamento italiano si inserisce in un periodo di grande fermento per il gruppo: dopo l o speciale tour celebr ativo per il ventesimo anniversario del loro capolavoro Billy Talent II (2006) , la band ha pianificando il ritorno sui palchi dei principali festival europei per la prossima estate .

THE SUICIDE MACHINES