SLAM PUNK – EDIZIONE 0

Non ci sono requisiti di genere o età. Verrà condiviso con i partecipanti un breve regolamento per le partite e il sereno svolgimento del torneo.

– Giocatori singoli (in base al numero, creando squadre in loco).

Sempre in spirito DIY, le maglie saranno prodotte dalla serigrafia Yellowdogs di Enrico Manganaro, con le grafiche di Sofia Cucchi . Alcuni premi saranno invece in collaborazione con lo shop Flamingo Records Store Genova e ovviamente Punkadeka Web Magazine

Per l’edizione 0 le esibizioni potranno essere solo in acustico! Ecco qualche spoiler: Matt Gyver, Nomad by Fate, Hellspite da Roma.

PERCHÈ EDIZIONE 0 E NON 1?

LaFabbrica L’iniziativa nasce da 3 appassionati di basket e punk rock della redazione di Punkadeka Web Magazine che decidono di mettere insieme questo pomeriggio di sport, musica e birrette – con il prezioso supporto di alcune realtà attive sul territorio: l’associazione Spazio MeM

Come tutte le cose, si parte con il giusto spirito, ovvero la voglia di organizzare una bella iniziativa testando un nuovo format. La zero sarà quindi un’edizione molto chill: per crescere, show us support!