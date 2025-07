SLAM PUNK#3 torma sabato 13 settembre!

BOOM! Siamo pronti a tornare con il vostro torneo di basket punk rock preferito: Slam Punk #3!

Dopo l’annullamento dello scorso anno (ancora da digerire) si torna in pista con la terza edizione del “torneo 3vs3 chill con concerto”, in una nuova location, grazie al supporto degli amici di sempre dell’Associazione Spazio MeM e gli sponsor dell’evento. La formula è sempre la stessa, ormai la conoscete: BASKET, CONCERTI, BIRRETTE con Punkadeka Web Magazine e tanti amici!

Ricordate? vi abbiamo raccontato l’edizione 0 e l’edizione 1 qui su Punkadeka.

L’appuntamento è per SABATO 13 SETTEMBRE, ad ospitarci sarà il Comune di Cesano Maderno (MB) presso la Cittadella dei Ragazzi, parco situato in via Campania. Come al solito per le grafiche ringraziamo la super Sofia Cucchi, che ci supporta sempre!

Accesso LIBERO e GRATUITO all’area. Novità di quest’anno: in caso di pioggia il torneo sarà annullato, ma il concerto verrà recuperato all’ARCI BLOB di Arcore. Mitici!

Ecco il programma della giornata:

>TORNEO DI BASKET CHILL DALLE 14:30

Sono aperte le iscrizioni all’ormai famoso torneo “chill” di Slam Punk: massimo 6 giocatori per squadra, misto, non agonistico e aperto a tutt*. No requisiti, just good vibes!

Ricordiamo che:

Ai vincitori bellissimi premi a tema grazie ai nostri sponsor … tanta musica in palio e non solo!

… tanta musica in palio e non solo! Posti disponibili limitati , fino al raggiungimento del numero massimo di squadre.

, fino al raggiungimento del numero massimo di squadre. È possibile iscriversi anche come giocatori singoli, da accorpare poi in una nuova squadra.

L’iscrizione a donazione di 10€, con una birra in omaggio: ISCRIVITI ORA! Clicca qui: https://forms.gle/AY16RLYcVFK9jhj9A

>CONCERTI DALLE 15:00

Quattro band e un cantautore ci accompagneranno durante il pomeriggio a partire dalle 15. Sul palco quest’anno:

DEAF LINGO – “weezer” punks dalla Brianza

STILL NO ONE – melodic hc “in saor” da Castelfranco Veneto

AWARE – “Gino” skate punk da Genova

SLUDDER – “Pirlo punk” rock da Brescia

MIKE ORANGE (farwell party) – indierock sensibile da Melzo

>TANTI AMICI E SPONSOR!

Come al solito un ringraziamento va agli sponsor e ai partner che ogni anno supportano Slam Punk, mettendo a disposizione competenze o bellissimi premi. Grazie, senza di voi, we could never!

Quest’anno siamo felicissimi di collaborare anche con Rete Tiki Taka, un progetto di inclusione sociale attivo sul territorio di Monza e Brianza, che sostiene e supporta tutti gli aspetti della vita delle persone con fragilità: passate a farvi spillare una birra dai ragazzi e le ragazze della rete!

Railroad Brewing – Il Birrificio di Seregno

Ristorante Granozero Lecco

Irritate People

Flamingo Records Store Genova

WildHoney Records

Devarishi Records

Epidemic Records

Gotama Studio

Associazione Spazio Mem

Rete Tiki Taka

