Slang Poor Kids, esce oggi “Untold Story”

Gli Slang Poor Kids tornano con “Untold Story”, un nuovo singolo che porta senza alcun dubbio il marchio distintivo dell’ormai noto power trio Bresciano, fatto di velocità elevate, melodie coinvolgenti e testi evocativi.

Il nuovo brano, un anthem punk rock scritto e suonato nella più pura e genuina tradizione dell’HC Melodico, è solo un piccolo assaggio del loro nuovo e attesissimo album, del quale vi sveleremo tutto molto presto.

“Un tuffo poetico tra le macerie di un amore narcisista dove le parole feriscono, l’affetto è una maschera e il cuore viene usato come un gioco. Non è solo dolore: è la lenta consapevolezza di non esser mai stati davvero visti.”Questo il commento della band sul pezzo in uscita.“Untold Story”, registrato e prodotto da PierPaolo Alessi presso il Gotama Studio e masterizzato da Giovanni Bottoglia presso IndieBox , sarà disponibile online su tutte le piattaforme da venerdì 25 Luglio 2025.