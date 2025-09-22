Slang Poor Kids, online il nuovo singolo “Goddamn Depressed” in attesa di Zero Sum Game

Dopo “Untold Story”, gli Slang Poor Kids tornano per darci un altro assaggio di “Zero Sum Game“, il loro nuovo album in uscita il 3 Ottobre per Gotama Studio.

Il titolo di questo nuovo singolo, scritto dalla band insieme all’amico Tommaso Rey, è “Goddamn Depressed“: un pezzo Punk Rock dove il trio bresciano, questa volta, concede meno spazio a velocità serrate e riff aggressivi in favore di una melodia accattivante, in apparenza spensierata ma in netto contrasto con il messaggio, creando in realtà un veicolo perfetto per tematiche serie e profonde come la solitudine e la depressione.

Ad accompagnare la traccia, un video pensato e realizzato ad hoc per trasmettere e rimarcare ulteriormente l’importante significato del pezzo.

Questo il commento della band a proposito di questo nuovo singolo:

“Questa canzone nasce da un momento buio, da quella sensazione di solitudine che ti fa pensare di non avere più forze. Le sue parole raccontano il dolore, la distanza dal mondo e il bisogno disperato di un amico, di qualcuno che possa ascoltare davvero.

È un grido rivolto a chi non riesce a vedere la luce in fondo al tunnel. È un invito a non restare in silenzio, a parlare, a chiedere aiuto. Perché nessuno merita di sentirsi solo nella propria battaglia interiore.

La canzone vuole essere un abbraccio a chi sta lottando ogni giorno contro i propri demoni, un messaggio per ricordare che anche nei momenti più bui c’è sempre una possibilità, e che condividere il dolore è già un primo passo per non lasciarsene schiacciare”

Il videoclip è stato diretto, girato ed editato da Carlo Neviani con Alessandro Piras come direttroe della fotografia.

La canzone, come il resto dell’album è stata prodotta da Pier Paolo Alessi presso il Gotama Studio e masterizzata da Giovanni Bottoglia presso IndieBox.

“Zero Sum Game” uscirà per Gotama Studio il 3 Ottobre 2025 su tutte le piattaforme e in formato fisico: 300 vinili colorati (clear green) con inserto e numerati a mano e in una tiratura limitata in CD dall’artwork alternativo, anch’essi con inserto e numerati a mano, disponibili in sole 50 copie!

Il preorder è già attivo sulla pagina bandcamp dell’etichetta: www.gotamastudio.bandcamp.com

Ma non finisce qui: l’uscita di ogni nuovo album merita una grande festa e il release party di “Zero Sum Game” si terrà Venerdì 7 Novembre 2025 presso il Daste di Bergamo!

A supporto degli Slang Poor Kids, sul palco ci saranno anche gli amici Secoli Morti, Packers e The Useless 4.

Presto disponibili i biglietti in prevendita su Dice.