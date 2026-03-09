Punkadeka festival 2026- MXPX
SLUDDER: ascolta il nuovo album in anteprima su Punkadeka

byAmanda Milan
9 Marzo 2026
No comments

A distanza di quasi tre anni dal primo EP, ecco Arteries, il primo album degli Sludder che da oggi puoi ascoltare in anteprima qui su Punkadeka.

Dopo Sooner or Later e il singolo You Got It, Giek, Bolo, Molli, Ricc e Gigio tornano con 11 nuove tracce, aggiungendo sfumature pop punk, skate punk ed emocore alle loro sonorità punk rock.

Attivi dal 2022, la band bresciana torna a raccontarsi in questo nuovo lavoro, mettendo in prima linea ansie, disagi e paranoie quotidiane, senza sentimentalismi o autocommiserazione, andando oltre l’ironia narrativa del primo EP Sooner or Later.

Una scrittura in cui è facile immedesimarsi, capace di creare una connessione diretta con l’ascoltatore, che ci restituisce anche il lavoro a più mani fatto sulle singole tracce, raccontandoci qualcosa di ciascun membro della band.

“Il titolo Arteries” spiegano “non è casuale. Come le arterie nel corpo umano, che collegano parti vitali e consentono il movimento e la vita, così queste canzoni si muovono tra sentimenti, esperienze e relazioni, tracciando connessioni tra il sé e il mondo esterno”.

Registrato, mixato e masterizzato da Carlo Maria Altobelli al Toxic Basement Studio di Carate Brianza (Milano), Arteries uscirà ufficialmente venerdì 13 marzo e gli Sludder entrano nella scuderia Tropical London Records, etichetta indipendente bergamasca.

Appuntamento invece il 21 marzo 2026 al Carmen Town di Brescia per il release show, insieme ai The Enthused e Still No One.

Ascolta qui il nuovo album degli Sludder in anteprima!

Gli SLUDDER sono sono su Instagram / Spotify / Bandcamp / Youtube

