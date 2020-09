SMALL TOWN BOY Release Party all’INFERNO STORE

A proposito di concerti che riprendono e dischi da presentare, se siete dalle parti della Capitale sto fine settimana non fatevi scappare la presentazione di “Small Town Boy” di Path e “Come il Fiume” di Rocker Ritz, oltre ai set di Hellspite e Tiedbelly, 5 pezzi ciascuno birre, anzi bire e tanta simpatia, tutto all’Inferno Store di via Nomentana, sabato 19 ora aperitivo, ma non quei cazzo di apericena da risvoltinati, roba seria qui. Siateci!