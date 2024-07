SMALLTOWN TIGERS: “Crush on You”

Le Smalltown Tigers sono un power trio al femminile romagnolo attivo ormai da un po di anni e “Crush on You” è il titolo del nuovo album uscito a febbraio di quest’anno per Area Pirata Records.

L’album si forma di 10 pezzi nei quali le ST suonano una piacevolissima commistione di punk rock, power pop e garage, il tutto con una spruzzatina di surf. I pezzi che preferisco sono l’iniziale Meet me in The City, coi suoi ritmi serrati in pieno stile punk anni ’70, I Want You, forse la traccia più punk rock di tutto il disco, la successiva Maybe e le ramonesiane Monster e Joey, quest’ultima in pieno stile “Too Tough To Die” / “Animal Boy”. Rispetto al disco d’esordio del 2020 “Five Things”, le Smalltown Tigers hanno prodotto un disco più maturo e personale, facendo, secondo il sottoscritto, il canonico salto di qualità.

Se cercate un sound tagliente e incazzato e le influenze Riot Grrrl di L7 e Donnas su tutte, “Crush on You” farà sicuramente al caso vostro, d’altronde il lavoro è passato dalle mani di Jim Diamond, e scusate se è poco.

Tracklist:

Meet me in The City

Crush on You

In a Dream (With a Fool Like You)

Teddy Bear

I Want You

Maybe

Monster

Dressed Right and Skinny

Joey

Killed Myself When I Was Young