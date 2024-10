SMELLS LIKE 10 YEARS: questo sabato la grande festa di Sbanda Brianza

Sabato 19 ottobre arriva la festa di compleanno di Sbanda Brianza -come sempre- nella città fantasma di Consonno!

“Dieci anni di longboarding all’ombra di un minareto”: un traguardo significativo per una delle realtà italiane più importanti quando si parla appunto di longboard e skate, con cui collaboriamo sempre volentieri considerata la loro anima punk e l’importanza che danno ai live durante i loro eventi. Ve ne abbiamo parlato diverse volte, anche in questo speciale!

Quindi, che macello aspettarci questa volta? Il programma della giornata è davvero interessante e prevede SOLO:

TUTTO IL GIORNO mostre, skate area, BAR e cibo goloso presso la piazza di Consonno.

SPAZIO FREE CAMPING adibito presso la Piazza di Consonno.

SKATE AREA con micro ramp, rail e manny pad presso la piazza di Consonno. Accesso x i tesserati Sbanda Brianza e/o FISR.

WORKSHOP 4 KIDS una lezione di skateboard e street art con gli istruttori Sbanda Brianza/FISR ed artisti emergenti. Dai 4 ai 14 anni. Iscrizioni su registrazione a questo form >> https://bit.ly/workshop-compleanno

CONCERTI 10 punk band tutte da pogare e un DJ set finale tutto da ballare.

MOSTRA LOOOONG DAYS – l’ evoluzione sportiva, tecnica e culturale della lunga tavola da skateboard.

SBANDA TALK SHOW storie, curiosità ed aneddoti nascosti dietro a 10 anni di longboarding nella città fantasma.

Ma soprattutto CHI SUONA E QUANDO?

12:00-13:00 IDK’s

13:00-14:00 TAKE DEATH

14:00-15:00 PONTECORVO

15:00-16:00 TWENTY EUROS FOR LOVE

16:00-17:00 PESSIMI ELEMENTI

19:00-20:00 ROOFTAPE

20:00-21:00 EX MONROE

21:00-22:00 SLUDDER

22:00-23:00 THE RUBBER ROOM

23:00-00 GOGO PONIES

+ DJ set

…non mancate!!

PROGRAMMA COMPLETO QUI

EVENTO UFFICIALE QUI

Segui Sbanda Brianza su Instagram